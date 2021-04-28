Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 3 yıldır hiç zam görmeyen emekli bayram ikramiyelerine 100 TL zam yapıldığını açıkladı. Şaka değil gerçekten! 100 TL! Evet sadece 100 TL! Hatta 83 TL'ydi ama hükümet bonkör davrandı 100 TL yaptı!

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6088e4e4fda6253f4e0ab8e3" allowfullscreen></iframe>