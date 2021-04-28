  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 3 yıldır hiç zam görmeyen emekli bayram ikramiyelerine 100 TL zam yapıldığını açıkladı. Şaka değil gerçekten! 100 TL! Evet sadece 100 TL! Hatta 83 TL'ydi ama hükümet bonkör davrandı 100 TL yaptı!

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!
Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi.
İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı
Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi
Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi!
Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca...
İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu
Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı!
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz