Anasayfa Video Galeriler Gündem Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 07:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 3 yıldır hiç zam görmeyen emekli bayram ikramiyelerine 100 TL zam yapıldığını açıkladı. Şaka değil gerçekten! 100 TL! Evet sadece 100 TL! Hatta 83 TL'ydi ama hükümet bonkör davrandı 100 TL yaptı! Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6088e4e4fda6253f4e0ab8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı! Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz