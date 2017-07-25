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  3. 25 Temmuz 2017 22:45

Emekliliğine 3 gün kala hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde emekliliğine 3 gün kalan bir öğretmen evinde ölü bulundu.

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Kuzey Iraka hava harekatı
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İstanbulda şüpheli çanta alarmı!
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Feci kaza: 2 sürücü de camdan fırladı
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Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
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Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
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