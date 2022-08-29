Anasayfa Video Galeriler Gündem Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 20:50 Emekli maaş promosyon rakamlarındaki artış sonrası kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler bankalara akın ettiler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630cfc5ee74f3f16ee158dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası Gülşen cezaevinden tahliye edildi e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek