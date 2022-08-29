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  4. Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler

Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler

Emekli maaş promosyon rakamlarındaki artış sonrası kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler bankalara akın ettiler.

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