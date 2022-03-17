Anasayfa Video Galeriler Gündem Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı 17 Mart 2022 Perşembe Saat: 10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'da günün konusu oldu. Canlı yayında ilginç anlar yaşandı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6232e4cfd3a1df19ce385a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cep telefonu yüzünden canından oluyordu İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı Aygün Aydın havuz başından paylaştı; sosyal medyada yer yerinden oynadı Ata Demirer'den olay olan ''Gülşen'' esprisi: ''Türkiye hazır değil'' Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı İstanbul'da feci kaza! Lüks araç enkaza döndü İstanbul Boğazı'nda kabus gibi gece! Deprem oluyor sandılar; sokakta sabahladılar Kılıçdaroğlu’ndan Bergen filmi için ilk açıklama