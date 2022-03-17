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  4. Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı

Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'da günün konusu oldu. Canlı yayında ilginç anlar yaşandı...

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