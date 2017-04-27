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  3. 27 Nisan 2017 17:20

Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor

Edirne’de yaşayan 77 yaşındaki Emine Tokuç, hem yalnızlıkla hem de hastalıklarıyla mücadele ederek, adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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