Anasayfa Video Galeriler Gündem Eminem yeni teklisi Houdini ile geri döndü Eminem yeni teklisi Houdini ile geri döndü 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 11:21 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:21 Eminem, Megan Thee Stallion, Steve Miller Band ve 2002'deki single'ı 'Without Me'ye gönderme yaptığı yeni teklisi 'Houdini'yi yayınladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659887cc5ad0bccc30782e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem uzmanı haritada gösterdi: ''O fay kırılırsa 7.2'lik deprem üretebilir'' ''Şerefsizdir, suratına tükürün'' ilanı göreni şaşırttı Kamyonet iki işçi servisini biçti: Çok sayıda yaralı var Faydasından çok zararı çıktı: Doğal taşlara dikkat Koku üzerine kontrol edildi; öldüğü 1 hafta sonra ortaya çıktı... İzmir'de otomobilde kanlı infaz 5 ilde 3 organize suç örgütü ''kuyu''ya düştü TBMM'de ilginç anlar: Kürsüde bir moto kurye vardı Sokak ortasında çatışma; vali olayların ortasında kaldı