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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ !
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  3. 28 Nisan 2020 18:00

Eminönü'nde otomobiliyle güvercinleri ezdi!

Eminönü Meydanı'nda aracıyla tur atan bir kişi, onlarca güvercini öldürdü. Sürücü olay yerinden kaçarken, çevredeki esnaf duruma tepki gösterdi.

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