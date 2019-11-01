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  3. 01 Kasım 2019 18:40

Eminönü'nde yer altında korkutan patlama

İstanbul'un en işlek noktalarından Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

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