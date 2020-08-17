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  3. 17 Ağustos 2020 00:25

Emirgan Korusu'nda yangın

SARIYER'de bulunan Emirgan Korusu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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