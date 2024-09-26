  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada

Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Ç.U., kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu
Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu
Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor
Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor
İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu
Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı
Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı
MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?
MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?
Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi
Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi
Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı
Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı
Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor
Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor