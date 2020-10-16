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  3. 16 Ekim 2020 09:00

Emniyet 12'den vurdu! Geceyarısı operasyonu

Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütünü polis ekipleri yaptıkları operasyonla yakaladı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.

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