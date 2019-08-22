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  3. 22 Ağustos 2019 11:50

Emniyet binasının önünde kavga: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri polis 5 kişi de yaralandı.

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