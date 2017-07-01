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  3. 01 Temmuz 2017 23:45

Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

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