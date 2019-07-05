Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yapan sürücü kamerada
05 Temmuz 2019 17:25
Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yapan sürücü kamerada
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücünün yolun kenarındaki marketin meşrubat dolabına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesinde Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. 78 DE 746 plakalı otomobiliyle eski çarşı istikametinden Kırkanköy’e seyir halinde olan sürücü Gözde Kaplan, bu...