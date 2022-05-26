Anasayfa Video Galeriler Gündem Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği: Vurulacak etkisiz hale getirildi Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği: Vurulacak etkisiz hale getirildi 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 17:40 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f916d0548c1138c38b353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emniyet'te canlı bomba paniği: Vurularak durduruldu! Beyazıt'taki çatışmada yaralanan isim hayatını kaybetti Avrupa'nın en büyüğü olacak Zigana Tüneli'nde geri sayım başladı Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı