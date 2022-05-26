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Emniyet'te canlı bomba paniği: Vurularak durduruldu!

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

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