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  3. 02 Şubat 2021 11:55

Emniyet'ten ''Aşağı bak'' iddiasına videolu yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere ''Aşağı bak'' dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı.

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