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  3. 05 Temmuz 2017 21:45

Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılması uygulamasına ilişkin kamu spotu yayımladı.

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CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
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Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
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Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi
Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi
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Görevini yapan muhabirine metro güvenliğinden saldırı
Görevini yapan muhabirine metro güvenliğinden saldırı
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İstanbulda DAEŞ ve El-Nusra operasyonunu polis helikopteri görüntüledi
İstanbulda DAEŞ ve El-Nusra operasyonunu polis helikopteri görüntüledi