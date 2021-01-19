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  3. 19 Ocak 2021 15:00

Emniyetten PAK geliyor paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.

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