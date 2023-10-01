Anasayfa Video Galeriler Gündem Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 01 Ekim 2023 Pazar 12:35 Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65193d5aca3f1d33aa653833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada Ankara'daki bombalı saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da korkutan patlama Camide faiz gerginliği! Minbere çıkıp cemaate böyle seslendi Ünlü rapçiler trafik kazası geçirdi: Yaralılar var! Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu