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  4. Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı

Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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