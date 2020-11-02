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  3. 02 Kasım 2020 10:30

Emrah Apartmanı 32 kişiye mezar oldu

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Apartmanda 32 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

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