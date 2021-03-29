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  4. Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması

Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması

Fenerbahçe’de teknik sorumluluk görevini üstlenen Emre Belözoğlu "Erol hocanın işine hiç kimse karışmadı" dedi.

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