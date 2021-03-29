Anasayfa Video Galeriler Gündem Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 16:35 Fenerbahçe’de teknik sorumluluk görevini üstlenen Emre Belözoğlu "Erol hocanın işine hiç kimse karışmadı" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6061d7b4215eff01230f33b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında yarı çıplak korku dolu anlar Xiaomi'nin Türkiye'de üreteceği telefon belli oldu! Fiyatına indirim geliyor Erdoğan açıkladı: Su kanunu geliyor! Balıkçıların korkulu rüyası Çanakkale Boğazı'nı kapladı Bilim Kurulu üyesi: Kurallara uyarsak vakalar 1 hafta içinde... Tekirdağ'da akılalmaz olay! Eşini benzin dökerek yaktı Meclis Başkanı Şentop'tan Montrö tartışmasına yanıt Vedat Milor: Yemeğimden inşaat çivisi çıktı, ölebilirdim Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye olay gönderme