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  3. 16 Mart 2020 17:40

Emre Tyler Mays cinayetinde istenen ceza belli oldu

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müebbet hapis istendi.

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