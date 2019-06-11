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  3. 11 Haziran 2019 22:45

Emre'ye fırça uzatan Belçikalı özür diledi !

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na İzlanda'da tuvalet fırçası uzatan Belçikalı Corentin Siamang, yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

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Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı
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Fırçacı Belçikalı özür diledi
Fırçacı Belçikalı özür diledi
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Bakan Soylu: ''15 Temmuz'dan Suriyeliler sayesinde kurtulduk''
Bakan Soylu: ''15 Temmuz'dan Suriyeliler sayesinde kurtulduk''
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Rus savaş gemisi ’Vasily Bykov’ Akdeniz’e iniyor
Rus savaş gemisi ’Vasily Bykov’ Akdeniz’e iniyor
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Arşiv firmasının deposunu saran alevler havadan görüntülendi
Arşiv firmasının deposunu saran alevler havadan görüntülendi
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