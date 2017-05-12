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  3. 12 Mayıs 2017 10:15

En büyük hayali gerçek oldu

Kayseri’de yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Nuri Özdemir’in askere gitme hayalini polisler gerçekleştirdi. Temsili askerlik uygulamasında 1 günlüğüne askere gidecek Nuri için, kına gecesi düzenlendi.

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