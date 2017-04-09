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  3. 09 Nisan 2017 15:50

En değerli hediye: Kitap

En değerli hediye olan kitaba, dikkat çekmeyi ve kitap hediye etme alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan "Kitap Hediye Günü"nün ikincisi bugün kutlanıyor.

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15 Temmuz gazilerinin referandum kararı, havadan görüntülendi
15 Temmuz gazilerinin referandum kararı, havadan görüntülendi
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12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası
12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası
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Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi
Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi
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Tuncelide kar yağışı etkisini gösterdi
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Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi
Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi
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Bakan Albayrak: Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin
Bakan Albayrak: Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin