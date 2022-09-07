Anasayfa Video Galeriler Gündem En düşük işçi maaşı 8 bin lira yapıldı, işçiler göbek atarak kutladı En düşük işçi maaşı 8 bin lira yapıldı, işçiler göbek atarak kutladı 07 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 22:50 Karabük Belediye ve Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden zam haberi çıkınca işçiler göbek atarak kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6318f5f89c75132dd53e64e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yetenek yarışmasında ağızları açık bırakan şov: Küçük çocuk havada asılı kaldı... Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı! Trafikte hamile kadına kabusu yaşatan ''ünlü'' kardeşlerin cezası belli oldu İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem Akıl almaz tarihi eser hırsızlığı! 2023 asgari ücret zammı için 3'üncü formül iddiası ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' diyen Tekin için CHP'den açıklama Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti! İsim benzerliği yüzünde 1 TL'ye ev sahibi oldu, gerçeği boşanırken öğrendi