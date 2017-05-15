CANLI MAÇ İŞTE BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ KADROLARI !
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  3. 15 Mayıs 2017 17:45

'En güzel buzağılar yarışı'nın kazananı ‘Ayşe’ oldu

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolasıyla Arnavutköy Belediyesi'nin Çilingir köyünde düzenlendiği yarışmada "en güzel buzağılar " seçildi.

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