  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Temmuz 2017 11:46

En iyi dostu karga oldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, sık sık yuvasından bahçelerine düşen yavru kargayı sahiplenen Vedat Özburun, adeta dost olduğu kargayı ağzıyla besliyor.

Video Galeri
4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı
4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı
Video Galeri
Bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek giren genç öldü
Bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek giren genç öldü
Video Galeri
3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor
3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor
Video Galeri
Ağrıda yolcu otobüsünde 150 kaçak yakalandı
Ağrıda yolcu otobüsünde 150 kaçak yakalandı
Video Galeri
Taciz timi havuz başında
Taciz timi havuz başında
Video Galeri
Diyarbakırda terör örgütü PKKya ait sığınak imha edildi
Diyarbakırda terör örgütü PKKya ait sığınak imha edildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM