Anasayfa Video Galeriler Gündem En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! 25 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:25 Kocaeli’nin Derince ilçesinde 18 yaşından küçük 8 çocuk bindiği otomobilde dehşeti yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649894a9bd5b5423115de33b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı 59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!