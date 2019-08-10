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  3. 10 Ağustos 2019 13:05

En yakın arkadaşı kız arkadaşıyla evlenince dehşet saçtı

Adana'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi
Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi
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“Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”
“Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”
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Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde Türkiye huzur ve trafik uygulaması 
Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması" 
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El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim Meksikalıları öldürmek”
El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim Meksikalıları öldürmek”
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Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
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TEM Otoyolu’nda bir araç alev alev yandı
TEM Otoyolu’nda bir araç alev alev yandı
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