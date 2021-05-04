  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu!

Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ender görülen boz camgöz cinsi bir köpek balığının cansız bedeni bsahile vurmuş halde bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada!
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha!
Esenyurt'ta bıçaklı kavga kamerada
Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var
İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ?
Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası
CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı
Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı