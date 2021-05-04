Anasayfa Video Galeriler Gündem Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu! Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu! 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 11:31 Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ender görülen boz camgöz cinsi bir köpek balığının cansız bedeni bsahile vurmuş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60910652a6ad0d09c36a9423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada! Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında ''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha! Esenyurt'ta bıçaklı kavga kamerada Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı