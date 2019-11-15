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  3. 15 Kasım 2019 09:10

Endonezya 7,1'lik deprem sonrası beşik gibi sallanıyor

Endonezya'da, Kuzey Maluku eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 büyüklüğün üzerinde 13 deprem daha yaşandı. Deprem sonrası verilen tsunami alarmı 2 saat sonra kaldırıldı.

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