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  3. 29 Eylül 2018 17:05

Endonezya’da depremden ölenlerin sayısı 384’e yükseldi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Palu şehrinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 384’e yükseldi. Cumartesi günü artçı depremlerden sonra meydana gelen 6 metre yüksekliğindeki dalgaların dövdüğü turizm kenti Palu’da ölü sayısı 384’de yükseldi. Endonezya Afet İdaresi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta’da basına yaptığı açıklamada "Dün tsunami uyarısı yapıldığı zaman...

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