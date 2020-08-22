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  3. 22 Ağustos 2020 17:05

Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz'' dedi.

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