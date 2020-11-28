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  3. 28 Kasım 2020 22:55

Enes Batur ve babası ölümden döndüğü kazadan çarptığı ağacı sorumlu tuttu

Video Galeri
Enes Batur ve babası ölümden döndüğü kazadan çarptığı ağacı sorumlu tuttu
Enes Batur ve babası ölümden döndüğü kazadan çarptığı ağacı sorumlu tuttu
Video Galeri
Patlayıcılar kullanılarak yıkılan en yüksek bina
Patlayıcılar kullanılarak yıkılan en yüksek bina
Video Galeri
Yerli koronavirüs aşısının geliştirildiği laboratuvar görüntülendi
Yerli koronavirüs aşısının geliştirildiği laboratuvar görüntülendi
Video Galeri
Evlilik vaadiyle tuzağa düşürüyordu, böyle yakalandı
Evlilik vaadiyle tuzağa düşürüyordu, böyle yakalandı
Video Galeri
Eşine sinirlenip evi yaktı
Eşine sinirlenip evi yaktı
Video Galeri
İstanbul'da gençlerin çılgın eğlencesine polis baskını
İstanbul'da gençlerin çılgın eğlencesine polis baskını
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