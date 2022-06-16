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Enez'de uğur böceği istilası

Edirne`nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.

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