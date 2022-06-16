Anasayfa Video Galeriler Gündem Enez'de uğur böceği istilası Enez'de uğur böceği istilası 16 Haziran 2022 Perşembe Saat: 14:30 Edirne`nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ab145ff1c05e2d13524063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartışması böyle bitti İnanılmaz görüntü! Çocuğun attığı taş mayına denk geldi Genç kadının eteğini kaldıran yaramaz maymun kamerada İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin! İstanbul'da köpek hırsızı, köpeğin sahibine yakalanınca ortalık karıştı