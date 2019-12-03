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  3. 03 Aralık 2019 00:10

Engelleri yıktı senarist ve yönetmen oldu

Serebral Palsi (Beyin Felci) Hastası Ertan Doğan bedensel engeline rağmen yılmadı, annesi bedeni oldu, eğitimini tamamladı, kitap yazdı, senarist ve yönetmen oldu.

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