Engelli Alperen’i darp edenlerin bulunması için özel ekip
03 Ağustos 2018 16:55
Engelli Alperen’i darp edenlerin bulunması için özel ekip
Çorum’da zihinsel engelli Alperen Kayacı’yı darp edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken şahısların bulunması için özel ekip kuruldu. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Alperen Kayacı’yı darp edenlerin bulunması için iki özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin, Kayacı ve annesinin ifadeleri doğrultusunda aileyi tanıyanların ifadelerine başvurduğu öğrenildi. Özel...