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  3. 08 Temmuz 2017 10:15

Engelli gaziye, gitmediği otoyoldan HGS cezası geldi

Adana’da terör mağduru engelli gazi Sebahattin Aslan’a gitmediği Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu’nda HGS’yi ihlal ettiği gerekçesiyle 38,50 TL ceza geldi.

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