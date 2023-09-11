Anasayfa Video Galeriler Gündem Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 22:15 Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 22:15 Bursada zihinsel engelli gencin başına silah dayayıp, öldüresiye döven Suriye uyruklu 2 çocuk tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ff674cba7b04340172efa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi Bir ilimizde hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, camları buz tuttu Perseid'in ''ateş topu'', İzmir'de böyle görüntülendi Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! İstanbul'da okul trafiği erken başladı