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  4. Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı

Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı

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Bursada zihinsel engelli gencin başına silah dayayıp, öldüresiye döven Suriye uyruklu 2 çocuk tutuklandı.

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