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  3. 28 Nisan 2017 11:20

Engelli hırsız akülü sandalye ile atölyeyi soydu

Kağıthane’de engelli hırsız, arkadaşı ile tiyatro sahneleri için dekor yapılan atölyeyi soydu. Tutulduktan yaklaşık 3 gün sonra soyulması nedeniyle atölye sahipleri neye uğradığını şaşırırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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