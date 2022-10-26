Anasayfa Video Galeriler Gündem Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler 26 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 22:55 Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635990a4adb7b1090b534153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar'' Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi