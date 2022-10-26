Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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