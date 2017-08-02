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  3. 02 Ağustos 2017 13:15

Engelli merkezinde kan donduran iddialar

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir engelli merkezinde kalan hastaların tacize uğradığı, darp edilip zorla çalıştırıldığı, kadın ve erkek hastaların aynı odalarda kaldığı iddia edildi.

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