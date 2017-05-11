  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Mayıs 2017 13:15

Engelli öğrencilerden engelsiz gösteri

Sivas’ta Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilerin düzenlediği gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Video Galeri
Başsavcı Alper'in zeybek oynadığı görüntüler
Başsavcı Alper'in zeybek oynadığı görüntüler
Video Galeri
Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu
Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu
Video Galeri
Koyunun kulağında ikinci bir ağız olduğu anlaşıldı
Şaka değil gerçek ! Bu koyunun ağzı kulağında
Video Galeri
'Eğitimden aldığımızı eğitime yatırıyoruz'
'Eğitimden aldığımızı eğitime yatırıyoruz'
Video Galeri
Teknesini karadan yürüttü
Teknesini karadan yürüttü
Video Galeri
Başsavcı Alperin zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı
Başsavcı Alperin zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı