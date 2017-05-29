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  3. 29 Mayıs 2017 11:15

Engelli sanatçı hayalleri yumurta kabuğuna aktarıyor

Ortopedik yürüme engelli Yumurta Kabuğu Oyma Sanatçısı Hamit Hayran, 27 yıldır yumurta kabuğuna şekiller vererek muhteşem eserler ortaya çıkarıyor.

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