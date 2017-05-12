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  3. 12 Mayıs 2017 17:15

Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı

ENGELLİLER Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Hasdal Kışlası’nda 1 günlüğüne silah altına girerek temsili askerlik yapan gençlerin aileleri duygusal anlar yaşadı. Arnavutköy Belediyesi de gençleri kına yakarak Hasdal’a uğurladı.

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'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
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Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
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Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu
Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu
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Yılda kişi başına düşen diş macunu 1 kutu bile değil
Yılda kişi başına düşen diş macunu 1 kutu bile değil
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Darbecilerin kan donduran konuşmaları
Darbecilerin kan donduran konuşmaları
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Kan vermek için kuyruk oldular
Kan vermek için kuyruk oldular