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Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı

Ankara'nın Engelsiz Kreş'i Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ile açıldı..

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