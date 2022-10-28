Anasayfa Video Galeriler Gündem Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı 28 Ekim 2022 Cuma Saat: 14:20 Ankara'nın Engelsiz Kreş'i Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ile açıldı.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635bbaf87973c013ff250d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrasya Tüneli'nde feci kaza! İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var Genç kızı tekme tokat dövüp, yerlerde sürüklediler Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz'ın görüntüleri Aydın Doğan canlı yayına bağlandı, ''pijama'' olayını anlattı Ahtapot sanıp kucağına aldı! Saniyeler sonra kendini denizde buldu Bankadan balya balya para çalan hırsız kamerada Bakan Bozdağ, mahkeme heyetine tepki gösteren CHP'li vekillere ateş püskürdü Özgü Namal yeni imajı ile görüntülendi