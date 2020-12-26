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  3. 26 Aralık 2020 17:55

Engin Nurşani deyişlerle son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da dev operasyon: 209 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: 209 şüpheli yakalandı
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Doktorlar teşhis koyamıyor: Karasu'nun en çekici adamı
Doktorlar teşhis koyamıyor: Karasu'nun en çekici adamı
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Arazi kavgasında kan döküldü! Ölü ve yaralılar var
Arazi kavgasında kan döküldü! Ölü ve yaralılar var
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İkinci kez alkolü araç kullanırken yakalandı: Ben de memur çocuğuyum
İkinci kez alkolü araç kullanırken yakalandı: Ben de memur çocuğuyum
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Ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti
Ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti
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Ormanlık alanda fotokapana yakalandı, cezayı yedi!
Ormanlık alanda fotokapana yakalandı, cezayı yedi!
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