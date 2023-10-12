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Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada

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İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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