Anasayfa Video Galeriler Gündem Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada 12 Ekim 2023 Perşembe Saat: 21:30 Güncelleme: 12 Ekim 2023 Perşembe 21:30 İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65283b4890455035c87abea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tüm araç sürücülerini ilgilendiren emsal tazminat hakkı kararı Kaplan operasyonunda 9 polis açığa alındı Trafikte kadından kadına şiddet! Kadın sürücüye çocuğunun yanında saldırdı Liseli genç kızı ''seni MİT'e alacağız'' deyip taciz ettiler Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı Bir şehrimizde termometreler -5 dereceyi gösterdi Kalıcı deprem konutları yükseliyor; işte son durum Melis Sezen çok özel dansıyla hayran bıraktı